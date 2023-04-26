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الجيش السودانى يوافق على تمديد الهدنة 72 ساعة وإرسال ممثل للتفاوض فى جوبا

الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:43 م
الجيش السودانى يوافق على تمديد الهدنة 72 ساعة وإرسال ممثل للتفاوض فى جوبا الفريق أول عبد الفتاح البرهان
كتب: أحمد جمعة

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أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مساء الأربعاء، موافقة الجيش على تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية استجابة لمبادرة منظمة الإيقاد التي تمخضت عن الاجتماع الإسفيري الذي انعقد في وقت سابق بين رؤساء دول المنظمة، وتقرر فيه تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية.

 

وقرر الجيش السودانى في بيان رسمى الموافقة المبدئية على إيفاد ممثل من القوات المسلحة إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة.

 

 

 

 


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