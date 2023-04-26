رام الله (أ ش أ)

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، مفرق "عيون الحرامية"، الرئيسى، شمال محافظة رام الله والبيرة، على الطريق السريع المؤدى إلى محافظتى "نابلس" و"جنين" شمالا، وذلك لليوم الثانى على التوالى بدعوى إطلاق فلسطينى الرصاص على مستوطن وإصابته فى هذه المنطقة.