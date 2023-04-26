وذكر جهاز الأمن - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمنية تمكنت من منع نشاط غير قانوني لأحد المواطنين الروس، كان يخطط لارتكاب عمل تخريبي وإرهابى على أراضي جمهورية القرم ضد مستشفى تابع للبحرية الروسية في سيمفيروبول، فيما تمكن رجال الأمن من اعتقال المذكور بتهمة التحضير لعمل إرهابى.

وأشار البيان إلى أنه خلال عملية التفتيش تمت مصادرة عبوتين ناسفتين، منوها بأن التحقيق لا يزال مستمرا مع المعتقل، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة.

وفى سياق آخر، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعتزم المشاركة عبر الاتصال المرئي في مراسم ملء الوقود النووي في أول محطة للطاقة النووية بتركيا "أكويو".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف - اليوم ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس بوتين ينوي المشاركة في هذه المراسم - "نعم، يخطط للمشاركة عبر الاتصال المرئي".