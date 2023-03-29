سلطات القرم: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أجواء سيمفيروبول ولا إصابات

وكالات

أعلنت سلطات القرم الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أجواء سيمفيروبول ولا إصابات، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وفى سياق أخر، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، اليوم الأربعاء، أن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا لم يتحسن بعد، وأن القتال بالقرب من المحطة احتدم.



وقال جروسي - خلال زيارته إلى محافظة زابوروجيا النووية في كييف، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إنه يحاول إيجاد حل وَسط بين موسكو وكييف لتجنب كارثة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي يسيطر عليها الروس"، مضيفا أنه يحاول الاستعداد واقتراح إجراءات واقعية يوافق عليها جميع الأطراف.



وأوضح أن الحل الوَسَط يتعلق بالمحطة نفسها، ليس بمنطقة أمنية حولها ركزت عليها المفاوضات حتى الآن ولكن دون نتيجة.