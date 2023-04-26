قرية زوجة الرسول بالمنيا.. حكاية أول مسجد بناه عبادة ابن الصامت

المنيا - حسن عبد الغفار

تحظى محافظة المنيا بالكثير من المناطق السياحية والأثرية التى تجعلها فى مقدمة المحافظات على خريطة السائحين، لما تمتلكة من تنوع كببر فى المناطق بين مناطق اسلامية واخرى قبطية موزعه تلك الأماكن شمالا وجنوبا، هناك البهنسا ، أو كما يطلق عليها البقيع الثانى، والتى تقع بمركز بنى مزار شمال المحافظة، لما تضمه من مقامات الصحابه والاولياء، حيث يدفن بها ما يقرب من 70 من الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم.

أيضا كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط، والشاهد على رحلة هروب العائلة المقدسة من بطش الرومان واصبح المكان الذى مكثت فيه مزارا سياحيا ودينيا وتم ادراجة فى رحلات حج الاقباط فى مصر، وأيضا قرية الشيخ عبادة او انتنيو بوليس تلك البقعه التى إذا وضعت فيها قدمك تشعر بهدوء نفسى ويأخذك جمال القرية إلى النظر لرؤية منزل السيدة ماريا القبطية زوج الرسول ومسجد عبادة ابن الصامت الذى دخل القرية وأعفى أهلها من الخراج.

قرية الشيخ عبادة

وتقع قرية الشيخ عباده علي النيل من ناحية الشرق وتبعد عن ملوي 8 كم وعن المنيا 46 كم ، وهي مدينه اثريه عريقه وعتيقه بناها الامبراطور هادريان على انقاض المدينه القديمه بيسا، وكانت قرية الشيخ عبادة بلد السيده ماريا زوج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ، وكان أبوها شمعون أحد وجهاء القبط قد أهداها وأختها سيرين إلي المقوقس حاكم مصر، وعندما ارسل النبي رساله إلي المقوقس يدعوه فيها للاسلام وحامل الرساله هو حاطب بن أبي بلتعه استقبله المقوقس استقبالا رائعا، ورد الرساله إلي الرسول، وقال فيها : إلي محمد بن عبدالله من عظيم القبط سلام عليك .. لقد أكرمت رسولك وقرأت كتابكم وفهمت مافيه وماذكرت وماتدعو إليه، وارسلت لكم هدايا فيها جاريتين لهما مكانتهما بين القبط (ماريا وأختها سيرين) ، مع بعض الهدايا الأخرى مثل ـلف مثقال ذهب وعشرون ثوب من اعظم الاقمشه وعسل ودواب " ، وعاد حاطب الي الرسول وكان حاطب في الطريق عرض الاسلام على الفتاتين، واسلمتا وقبل الرسول الهديه ، واختار ماريا زوجه له بعد إسلامها ، وأهدي حسان بن ثابت سيرين اختها ، وانجبت ماريا الابن للرسول وهو إبراهيم وأصبحت ماريا إحدي أمهات المؤمنين .



عبادة ابن الصامت

و بعد الفتح الإسلامي لمصر جاء عباده بن الصامت الي مدينة حفن باحثا عن بيت ماريا بالمدينه، وبني بها أكبر وأول مسجد أطلق عليه اسمه وأعفي أهل البلد من الخراج واكرمهم إكراما للسيده ماريا ، وهنا تغير أيضا اسم البلد من قرية حفن ليصبح الشيخ عباده .

عبادة ابن الصامت الصحابى الجليل شهد بيعة العقبة الأولى والثانية، وأحد الصحابة الخمسة الذين جمعوا القرآن الكريم، ووصفه عمر بن الخطاب رضى الله عنه بقوله "رجل يعد في الرجال بألف رجل شهد بيعة العقبة الأولى والثانية، وكان نقيبا على قوافل بني عوف بن الخزرج، وآخى رسول الله بينه وبين أبي مرثد الغنوي.

وشهد بدر وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله، واستعمله النبي على بعض الصدقات وعقب وصول عمرو بن العاص إلى مصر وفتحها، كان ضمن الجيش، وبعد فتح البهنسا كان عبادة ابن الصامت على راس الجيش الذى إنطلق لاستكمال الفتح الإسلامي، حيث وصل إلى القرية، وعلم من الأهالي أنها المنطقة التي جاءت منها زوجة الرسول مارية القبطية، فقرر البقاء هناك، وبنى مسجدا في المكان الذي كان يوجد به منزل أسرة مارية، وكان هذا هو أول مسجد في ملوي وأعفى أهل البلد من الخراج وأكرمهم إكراما للسيدة مارية وهنا تغير أيضا اسم البلد.

المسجد

يقع المسجد على مسافة لا تزيد على100 متر من النيل، مساحة المسجد ضيقه وبوابته خشبية من الطراز الأيوبي، وهي الواجهة الغربية الرئيسية للمسجد المطلة على النيل، أعلاها مستطيل عليه زخارف نباتية وهندسية ويتوسطه لوحة رخامية قديمة وعلى جانب المسجد تجد زخارف تؤدي إلى ميضة الوضوء، وهي غرفة مربعة يتوسطها عمودان أثريان من الرخام، على أطرافها حمامات بلدية، أمامها حنفيات المياه وخلفها مساحة للصلاة، وفي نهايتها بئر قديمة للوضوء صالحة للاستخدام، وعلى اليسار باب جانبي للمسجد، والمسجد مربع الشكل بمساحة 200متر مربع مبني بالطوب القديم والمسجد تطوره إسماعيل باشا بن إبراهيم باشا حفيد محمد على في عام 1277هـ ,، وجعل له مائذنة أخرى أعلى من الأولى ووضع أعلى باب المسجد لوحة حجرية منقوشة نقش بارز تحمل اسمه وتاريخ التجديد.

وكان لإنشاء تلك المدينة قصة غريبه تدخلت فيها الخرافه والتى تسببت فى أن غلام الأمبراطور هارديان يضحى بحياته ويلقى بنفسه فى النيل الامر الذى دفع الامبراطور إلى دفن غلامه في هذه المنطقه وبني له قبر كبير ونحت له تماثيل وأصدر أمرا بان يكون انتينيو اله يعبد وخاصه انه مات في احضان النيل وكان المصريون والاغريق لديهم اعتقاد بان من يموت غرقا في النيل يرفع الي درجة القدسين .

وعمل هادريان فى ذلك الوقت على توسعة تلك المدينه التي أزدهرت فى فترة الرومان واقيمت على تراز المدن في روما وجلب لها هادريان السكان وكانت مدينه كبيرة.

وتعد الشيخ عبادة من اعظم مناطق مصر الاثريه بعد الاقصر حيث تضم علي ارضها أثار فرعونيه مثل معبد رمسيي الثاني ومعبد آخر فرعوني علي طراز معبد الاقصر ومعبد قبطي وآثار رومانيه وآثار قبطيه واسلاميه واثار تعود لعصور مختلفه ومنها بيت ماريا وبذلك تكون الشيخ عباده قريه عريقه ومن اكثر البلاد التي مرت عليها عصور مصريه قديمه ومختلفه .



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جانب-من-قرية-الشيخ-عبادة-(3)



جانب-من-قرية-الشيخ-عبادة-(4)



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جانب-من-قرية-الشيخ-عبادة-(6)



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