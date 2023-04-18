العثور على جثة شاب مصابا بطلق خرطوش بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية على جثة شاب؛ مصابًا بطلق خرطوش، وذلك أعلى كوبرى هرية بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعى، بوصول شاب جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التيأودت بحياته إثر إصابته بطلق خرطوش، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على الجثة لبيان سبب الوفاة.