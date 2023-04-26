اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:38 ص
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالشرقية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:28 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بناحية التل الكبير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقى الإسعافات اللازمة، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول 4 أشخاص مصابين بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل عند منطقة الصينية بناحية التل الكبير، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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