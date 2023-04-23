التصريح بدفن شقيقين لقيا مصرعهما تحت عجلات القطار بمزلقان فى الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في مركز التل الكبير اليوم الأحد، بدفن جثماني شقيقين، لقيا مصرعهما في حادث أليم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في الإسماعيلية، أسفل عجلات قطار بمزلقان البعالوة بالتل الكبير.

وكانت قد انتدبت جهات التحقيق مفتش الصحة، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وبيان سبب الوفاة في تقرير رسمي، فيما أكدت تحريات المباحث الجنائية عدم وجود شبهة في الواقعة.

وكان قد لقى شقيقان مصرعهما جراء سقوطهما أسفل عجلات القطار بمزلقان البعالوة، نتيجة اصطدام القطار بالدراجة النارية التى يستقلونها في محافظة الإسماعيلية ، فيما انتقلت جهات التحقيق الي مكان الحادث.

وكشفت مصادر أمنية مسؤولة عن تفاصيل مصرع الشقيقيز بسقوطهما بدراجة نارية لحظة عبور القطار مما ادي الي إصابتهما إصابات بالغة توفيا علي اثرها في الحال.

واسفر الحادث عن مصرع يوسف محمد حجازي حسن 13 عام وشقيقه زياد محمد حجازي حسن 15 عام مقيمين بقرية المحسمة بالقصاصين، متأثرين باصابتهما بإصايات مختلفة في أنحاء الجسم فيما تم نقل جثامين الشقيقين بسيارات الإسعاف إلى ثلاجة مستشفي التل الكبير المركزي، لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة والاستماع لشهود العيان.

كما قررت جهات التحقيق انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثامين وانهاء تقرير الفحص والتأكد من سبب الوفاة وعدم وجود شبهة جنائية وكلفت المباحث الجنائية بإنهاء تحريات المباحث حول الواقعة.