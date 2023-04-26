إصابة شاب بطعن في ظروف غامضة بفرشوط بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد إصابة شاب طعنًا بسلاح أبيض على يد مجهولين بمدينة فرشوط.

وتبين إصابة محمد.م، 26 عامًا، مقيم محافظة سوهاج، طعنًا بسلاح أبيض في الجانب الأيسر للبطن، في ظروف غامضة على يد مجهولين بمدينة فرشوط، وتم نقل المصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.