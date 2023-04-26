إصابة شاب بطعن في ظروف غامضة بفرشوط بقنا

أصيب شاب، اليوم الأربعاء، طعنًا بسلاح أبيض في ظروف غامضة، بمدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد إصابة شاب طعنًا بسلاح أبيض على يد مجهولين بمدينة فرشوط.
وتبين إصابة محمد.م، 26 عامًا، مقيم محافظة سوهاج، طعنًا بسلاح أبيض في الجانب الأيسر للبطن، في ظروف غامضة على يد مجهولين بمدينة فرشوط، وتم نقل المصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
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