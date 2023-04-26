اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شاب بطعن في ظروف غامضة بفرشوط بقنا

الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:43 ص
إصابة شاب بطعن في ظروف غامضة بفرشوط بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شاب، اليوم الأربعاء، طعنًا بسلاح أبيض في ظروف غامضة، بمدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد إصابة شاب طعنًا بسلاح أبيض على يد مجهولين بمدينة فرشوط.
 
وتبين إصابة محمد.م، 26 عامًا، مقيم محافظة سوهاج، طعنًا بسلاح أبيض في الجانب الأيسر للبطن، في ظروف غامضة على يد مجهولين بمدينة فرشوط، وتم نقل المصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات. 
 

 


إصابة شاب

مركز فرشوط

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة