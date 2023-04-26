اليوم السابع
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إزالة 151 حالة تعد بالبناء المخالف وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص ببنى سويف

الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:42 ص
إزالة 151 حالة تعد بالبناء المخالف وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص ببنى سويف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
بنى سويف- هانى فتحى

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وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى المحافظة، خاصة خلال أيام الأعياد والتي قد يستغلها البعض في التعدي على أرض زراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل أحوزة عمرانية، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، والذي عرضه المهندس أشرف كمال رئيس الوحدة، وقد تضمن الإشارة إلى أنه قد تم إيقاف وإزالة 25 حالة تعدي بمراكز بني سويف وببا وناصر والواسطي ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بداية إجازة العيد إلى 151 تمت إزالتها وإيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها من قبل الوحدات المحلية والزراعة، وتحت إشراف ومتابعة وحدة المتغيرات المكانية.
 
وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.
 

 


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