اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إخماد حريق التهم مزرعتى مواشى ودواجن بالغربية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 08:20 م
إخماد حريق التهم مزرعتى مواشى ودواجن بالغربية إخماد حريق - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الحماية المدنية بالغربية من إخماد حريق في مزرعتي مواشي ودواجن بعزبة مصباح مركز قطور بمحافظة الغربية وأدت النيران إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن والمواشي دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في مزرعتي مواشي ودواجن، انتقلت 3 سيارات مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها دون وقوع إصابات.

وتسبب الحريق في نفوق أعداد كبيرة من المواشي والدواجن، تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


محافظة الغربية

حريق

قطور

اخبار الحوادث

حادث

حظيرة مواشي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة