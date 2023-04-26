إخماد حريق التهم مزرعتى مواشى ودواجن بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت الحماية المدنية بالغربية من إخماد حريق في مزرعتي مواشي ودواجن بعزبة مصباح مركز قطور بمحافظة الغربية وأدت النيران إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن والمواشي دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في مزرعتي مواشي ودواجن، انتقلت 3 سيارات مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها دون وقوع إصابات.

وتسبب الحريق في نفوق أعداد كبيرة من المواشي والدواجن، تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.