أمن الجيزة يعاين موقع حريق نشب داخل شقة فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقة سكنية اندلع بها حريق بمنطقة الهرم، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال مالكها الذي لم يشتبه في اشتعال الحريق جنائيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في الهرم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.