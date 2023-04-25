435 جولة مرورية على الوحدات الصحية بالدقهلية وتحرير 231 محضرا خلال إجازة عيد الفطر

الدقهلية- شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى بيان صادر اليوم، أن إدارة الطب الوقائى والرعاية الأساسية، قامت بتكثيف الجولات المرورية، حيث تفقدت 435 وحدة صحية خلال أجازة عيد الفطر، لافتاً إلى تغطية الكوادر الطبية بها لاحتياجات العمل بشكل منتظم.

من جانبها قالت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، أن أنشطة الطب الوقائى، شملت أيضاً المرور على 304 منشآت غذائية تبين أن منها 75 منشأة تستوجب الغلق الإدارى، مشيرة إلى تحرير نحو 231 محضراً وإعدام نحو 1985 كيلو من أغذية متنوعة.

وأضافت الدكتورة لمياء سلامة، أنه على صعيد المجازر والحدائق العامة وشبكات المياه وحمامات السباحة فقد جرى تفقد نحو 115 منشأة واخذ نحو 460 عينة مياه مرشحة بالمنازل والمساجد والأماكن العامة للتأكد من سلامة مياه الشرب 124 أخرى جوفية، فضلاً عن 10 حمامات سباحة و40 خزاناً.

فيما شملت أنشطة رعاية الأمومة والطفولة، صرف نحو 3500 عبوة من الألبان المدعمة كمرحلة أولى ومايقارب 2000 أخرى ضمن المرحلة الثانية يضاف إلى ذلك إجراء 1056 تحليلاً للغدرة الدرقية وإصدار 268 شهادة ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج.

وأشار الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية انه تم الكشف على 1075مريضا بالاستقبال بوحدات الرعاية الأساسية المختلفة، كما تم تطعيم 306 أطفال بجرعة الميلاد ونحو 270 بالجرعة الصفرية إلى جانب إصدار نحو 356 شهادة وفاة .

وكشفت صحة الدقهلية فى ختام البيان أن وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة قامت بمعالجة نحو 26 طناً و827 كليو جرام فيما تبقى لديها رصيد يوازى طناً و180 كليو جرام.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء أجازة عيد الفطر.