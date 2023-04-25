4 حالات للتهرب الضريبي أقرها القانون.. تعرف عليها

كتبت أمنية الموجى

ترددت في الفترة الأخيرة جملة التهرب الضريبي ، والعديد من القضايا الخاصة بالتهرب من دفع الضرائب، ولكن لم يتم وضع وصف محدد لآلية التهرب وحالاته، فهناك عدة حالات للتهرب الضريبي، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه، تعرف عليها.

حالات التهرب الضريبي:

*تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها .

*تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق .

*الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة .

*تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق .