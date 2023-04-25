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4 إجراءات آمنة لإذابة اللبن المجمد.. تعرف عليها

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:00 ص
4 إجراءات آمنة لإذابة اللبن المجمد.. تعرف عليها لبن
كتبت ـ آية دعبس

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يرتكب العديد منا مشكلات خلال إذابة اللبن المجمد، والتى قد تفقده قيمته الغذائية، لذا توضح الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، الطرق الآمنة لإذابة اللبن المجمد، والتى من بينها:
 
 
1-   نقل اللبن من الفريزر إلى الثلاجة حتى يذوب ولكن هذه الطريقة تستغرق بعض الوقت تبعا لحجم اللبن.
 
2-   نقع وعاء اللبن المجمد فى حمام ماء بارد، وهذة العملية أسرع من الإذابة في الثلاجة .
 
وحذرت سالى، من بعض الإجراءات الخاطئة لإذابة اللبن المجمد، وهى:
 
1-   لا تذيب اللبن بالتسخين، حيث يؤدى ذلك إلى حرقة ويصبح غير مناسب للشرب.
 
2-   لا تذيب اللبن في الماء الساخن.
 
3-   لا تذيب اللبن فى درجة حرارة الغرفة.
 
4-   لا تذيب اللبن فى الميكروويف.
 
 
ويعد اللبن أحد المصادر الهامة للكالسيوم للحفاظ على صحة العظام، ومصدراً للفوسفور والبوتاسيوم والريبوفلافين وفيتامين ب 12، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى بكميات أقل.
 
 
 
 

اللبن

اذابة اللبن

فوائد اللبن

تسخين اللبن

تسخين اللبن المجمد



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