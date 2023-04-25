3 خطوط للقطار الكهربائى السريع بطول 2000 كيلو متر.. تفاصيل المسارات

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ مصر 3 خطوط للقطار الكهربائي السريع من خلال وزارة النقل ، وتدخل هذه الخطوط بعد تشغيلها فى منظومة القطارات فائقة السرعة لنقل الأفراد والبضائع، بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم.

وفى النقاط التالية تفاصيل الخط الثالث للقطار الكهربائى السريع.

1. يربط مدينة قنا بمدينتي الغردقة وسفاجا.

2. يتقاطع مع الخط الثانى في محطة قنا.

3. طول الخط 225 كم وعدد محطاته 5 محطات.

4. 3 محطات للقطار السريع ومحطتين للقطارات الإقليمية.

5. المحطات" قنا، شرق سوهاج، الغردقة، سهل حشيش، وسفاجا"

6. يعمل على الخط 6 قطارات سريعة بسرعة تصميمية 230 كم/س.

7. 16 قطار إقليمي بسرعة 160 كم/س.

8. 6 قاطرات بضائع بسرعة 120 كم/س.