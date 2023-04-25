وكيل صحة بورسعيد يتفقد أعمال العيادات المتنقلة وفرق التثقيف بتجمعات المواطنين

قال الدكتور أحمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تفقد العيادات المتنقلة وفرق التثقيف التى تواصل جولاتها بأماكن تجمعات المواطنين بالحدائق والمنتزهات العامة خلال آخر أيام عيد الفطر.
وأضاف أن جولاته التفقدية تأتى فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة وذلك لتقديم كافة الخدمات الطبية فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة خلال أيام اجازة عيد الفطر المبارك و تنفيذ خطة التأمين الطبى.
ومن جانبه أكد أبو هاشم أن العيادات المتنقلة وفرق التثقيف الصحى تقدم الدعم والمشورة الطبية تحديداً بأماكن تجمعات المواطنين بالحدائق والمنتزهات العامة لمزيد من الوعى والتثقيف الصحى للمواطنين.
وكان أكد أحمد أبو هشام خلال تصريحات صحفية، أن جولته التفقدية لمستشفتى الصدر والحميات تأتى من منطلق توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.
وأضاف أبوهاشم أن جولته التفقدية جاءت للتأكد من مدى توافر المخزون الدوائى والمستلزمات الطبية بمخازن التموين الطبى، ومدى توافرها وطرق تخزينها بشكل آمن.
وتابع أن جولته التفقدية جاءت من خلال مرافقة كل من الدكتور حسين سليم مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور محمد جودة مدير إدارة الطب الوقائى والدكتورة هاجر حطب بالمكتب الفنى لوكيل الوزارة والدكتورة هبة الشربتلى مسئول المستلزمات بإدارة الطب العلاجي ومس حورية محمود مدير إدارة التمريض بالمديرية.
وكيل صحة بورسعيد يتفقد العيادات المتنقلة
وكيل صحة بورسعيد يتفقد العيادات المتنقلة
العيادات المتنقلة
وكيل صحة بورسعيد يتفقد العيادات المتنقلة
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