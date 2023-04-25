وكيل صحة بورسعيد يتفقد أعمال العيادات المتنقلة وفرق التثقيف بتجمعات المواطنين

بورسعيد - محمد فرج

قال الدكتور أحمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تفقد العيادات المتنقلة وفرق التثقيف التى تواصل جولاتها بأماكن تجمعات المواطنين بالحدائق والمنتزهات العامة خلال آخر أيام عيد الفطر.

وأضاف أن جولاته التفقدية تأتى فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة وذلك لتقديم كافة الخدمات الطبية فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة خلال أيام اجازة عيد الفطر المبارك و تنفيذ خطة التأمين الطبى.

ومن جانبه أكد أبو هاشم أن العيادات المتنقلة وفرق التثقيف الصحى تقدم الدعم والمشورة الطبية تحديداً بأماكن تجمعات المواطنين بالحدائق والمنتزهات العامة لمزيد من الوعى والتثقيف الصحى للمواطنين.

وكان أكد أحمد أبو هشام خلال تصريحات صحفية، أن جولته التفقدية لمستشفتى الصدر والحميات تأتى من منطلق توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.