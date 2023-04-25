مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بين دراجات نارية بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينهم طفلين شقيقين، وأصيب آخر في حادث تصادم مروّع بين عدة دراجات نارية على طريق منشأة بني عتمان بالقرب من عزبة الحجارة بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لتغطية الجثث، ومساعدة المصاب، وأبلغوا الشرطة والإسعاف.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي، بوقوع حادث تصادم مروّع بين عدة دراجات نارية على طريق قرية منشأة بني عتمان بدائرة مركز شرطة سنورس، مما أسفر عن مصرع عدة أشخاص، وإصابة آخر.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ مصرع 3 أشخاص بينهم طفلين شقيقين وهم: رجب حمادة فرج، 25 سنة، وأحمد عبد الله صدقي، 13 سنة، ويوسف عبد الله صدقي، 15 سنة، كما أسفر الحادث عن إصابة شخص آخر يدعى رجب بليدي صديق يبلغ من العمر 25 سنة، وجميعهم من عزبة البرم بدائرة مركز شرطة سنورس.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى نقل المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة الفيوم، وإيداعه في قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم الجثامين لذويهم لتشييعهم إلى مثواهم الأخير عقب استخراج تصاريح الدفن.