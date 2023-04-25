مصرع شخصين فى حريق مصنع زجاج بالمنوفية

لقى شخصان مصرعهما بقرية شمياطس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية ، إثر إصابتهما بحروق داخل مصنع، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب حريق داخل مصنع زجاج قطاع خاص، عبارة عن ساحة محاكمة بسور مسقوف بجبالون، ملك ص، م، س 58 عاما ومقيم دائرة مركز الشهداء، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتها وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده وأصيب 4 عمال بحروق وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي وتحويلهم بعد ذلك المستشفى التعليمي، و توفي شخصين بعد ذلك.

وبسؤال باقي العاملين في مصنع كسر الزجاج قرروا أن سبب الحريق تسريب غاز من اسطوانة متروكه تستخدم في إشعال أحد الأفران، وأن الإصابات حدثت نتيجة محاولة العمال إطفاء الحريق، ولم ينتج عن الحريق تلفيات، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.