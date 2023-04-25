اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مشروعات جامعة الإسكندرية تعلن فتح باب التسجيل لدعم مشروعات التخرج

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:02 م
مشروعات جامعة الإسكندرية تعلن فتح باب التسجيل لدعم مشروعات التخرج جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية، فتح باب التسجيل للحصول على دعم أكاديمية البحث العلمي لمشروعات طلبة الجامعات والمعاهد المصرية في مجالات التكنولوجيا المالية، علوم الفضاء، الألعاب الإلكترونية.
 
وأكدت فى بيان، أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الطلاب على تطوير مشاريعهم الإبداعية والمبتكرة في هذه المجالات وتوفير الدعم الفني اللازم لتحقيق ذلك.
 
وأشارت إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية، إلى أنه في حالة وجود فكرة مشروع مبتكر في التكنولوجيا المالية، علوم الفضاء أو الألعاب الإلكترونية، يمكنك ملئ الاستمارة.
 
تشمل المزايا التي يحصل عليها الطلاب المشاركون في التدريب الفني والتقني، حقيبة مكونات إلكترونية، مساعدة تقنية، الانضمام إلى مؤتمرات دولية، أماكن ومساحات للعمل.
 
 
 
 
 
 

الاسكندرية

اخبار المحافظات

دعم مشروعات التخرج

اخبار الجامعات

جامعة الإسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة