مشروعات جامعة الإسكندرية تعلن فتح باب التسجيل لدعم مشروعات التخرج

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت إدارة المشروعات ب جامعة الإسكندرية ، فتح باب التسجيل للحصول على دعم أكاديمية البحث العلمي لمشروعات طلبة الجامعات والمعاهد المصرية في مجالات التكنولوجيا المالية، علوم الفضاء، الألعاب الإلكترونية.

وأكدت فى بيان، أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الطلاب على تطوير مشاريعهم الإبداعية والمبتكرة في هذه المجالات وتوفير الدعم الفني اللازم لتحقيق ذلك.

وأشارت إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية، إلى أنه في حالة وجود فكرة مشروع مبتكر في التكنولوجيا المالية، علوم الفضاء أو الألعاب الإلكترونية، يمكنك ملئ الاستمارة.

تشمل المزايا التي يحصل عليها الطلاب المشاركون في التدريب الفني والتقني، حقيبة مكونات إلكترونية، مساعدة تقنية، الانضمام إلى مؤتمرات دولية، أماكن ومساحات للعمل.