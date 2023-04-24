تعرف على شروط الالتحاق فى دبلومة التربوى بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت كلية التربية جامعة الإسكندرية، عن شروط التقديم لدبلومة التربوى العام بكلية التربية، وينشر"اليوم السابع"، تفاصيل التقديم:

1. يقوم الطالب بملء الاستمارة، بعد الانتهاء من جميع الشروط وطباعتها وتسليمها مع جميع الشهادات، إلى قسم الدراسات العليا

2. أصل شهادة التخرج

3. أصل شهادة الميلاد

4. صورة البطاقة

5. صور شخصية للطالب

6. الموقف من التجنيد الطلاب الذكور

7. صورة من الصفحة الاولى التأمين المدرسين العاملين

8. اجتياز الكشف الطبى بالوحدة العلاجية

9. اجتياز المقابلة الشخصية بكلية التربية

10. احضاز شهادة التحول الرقمى من مركز تنمية القدرات