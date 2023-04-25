مراكز شباب بيلا بكفر الشيخ تتزين بعلم مصر ضمن الاحتفالات بذكرى عيد تحرير سيناء

كفر الشيخ- محمد سليمان

تزينت مراكز شباب بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بأعلام الجمهورية يحملها الأطفال فرحا بذكرى تحرير سيناء الحبيبة الـ 41 ويأتي احتفال مراكز الشباب بالذكرى الغالية، تخليداً لإرادة وعزيمة الشعب المصرى فى مقاومة الاحتلال و تضحيات شهداء القوات المسلحة الباسلة التى خاضت أشرس المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته، احتفالات تحرير سيناء، بمراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، وجه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التهنئة إلى الشعب المصرى فى أغلى ذكرى على قلوب المصريين، مؤكداً أن احتفال مراكز الشباب بذكرى تحرير سيناء إنما يتم فى إطار حرص مؤسسة الشباب والرياضة على تعميق روح الانتماء للوطن واستنهاض همم الشباب من أجل معركة البناء والتنمية وقيادة مستقبل يكتب بأيدى النشء والشباب الواعي المدرك لمسؤليته نحو وطنه الغالى وتحمل مسؤوليته المجتمعية.

وتجدر الإشارة إلى إقامة احتفالات مراكز شباب كفر الشيخ بذكرى تحرير سيناء، عقب احتفاء مراكز الشباب بمبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» التى شهدت توافد 131 ألف مواطن من كل الأعمار على مدار أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بالألعاب الترفيهية والرياضية وغيرها من الخدمات التى قدمتها مراكز شباب كفر الشيخ، بالمجان لروادها وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، احتفالات عيد تحرير سيناء بمراكز شباب بيلا بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ محمد السماحى مدير إدارة شباب بيلا.