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محذوفات مادة التربية الوطنية للثانوية العامة لطلبة الدمج.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 08:36 م
محذوفات مادة التربية الوطنية للثانوية العامة لطلبة الدمج.. اعرف التفاصيل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المحذوفات الخاصه بطلاب الدمع لجميع الفئات في مادة التربية الوطنية للعام الدراسي الحالى، كالتالى:
 

الفصل الأول:- القانون والدستور

صفحة 9 التعديل الدستوري، وصفحة 10 ، وصفحة 11 و12 الدستور المصري 2014، وصفحة 13 سادسا المحكمة الدستورية العليا - تشكيل المحكمة الدستورية.
 
- الفصل الثاني :- الديمقراطية، صفحة 17 و19 و20 الديمقراطية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى.
 
الفصل الثالث :- الأحزاب السياسية، من صفحة 32 و33 و34 الأحزاب السياسية في مصر ( نشأتها وتطورها ).

الفصل الرابع: - المشاركة السياسية.

صفحة 37 ثالثا : صور المشاركة السياسية .
صفحة 38 خامسا : متطلبات المشاركة السياسية، وصفحة  41 سابعا : الدستور والمشاركة السياسية .
ثامنا : واقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري .
صفحة 43 بداية من عاشرا ، 44،45، 46 بالكامل.

 


التربية والتعليم

محذوفات التربية الوطنية لطلبة الدمج

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