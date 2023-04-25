اليوم السابع
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محافظ بنى سويف: إزالة 126 حالة تعد بالبناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:27 ص
محافظ بنى سويف: إزالة 126 حالة تعد بالبناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ، باستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى المحافظة، خاصة خلال أيام الأعياد والتي قد يستغلها البعض في التعدي على أرض زراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل أحوزة عمرانية، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.
 
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، والذي عرضه المهندس أشرف كمال رئيس الوحدة، وقد تضمن الإشارة إلى أنه قد تم إيقاف وإزالة 19 حالة تعدي بمراكز بني سويف وناصر والواسطي ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بداية إجازة العيد إلى 126 حالة تمت إزالتها وإيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها من قبل الوحدات المحلية والزراعة، وتحت إشراف ومتابعة وحدة المتغيرات المكانية.
 
وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.
 
 

 


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