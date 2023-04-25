محافظ بنى سويف: إزالة 126 حالة تعد بالبناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، والذي عرضه المهندس أشرف كمال رئيس الوحدة، وقد تضمن الإشارة إلى أنه قد تم إيقاف وإزالة 19 حالة تعدي بمراكز بني سويف وناصر والواسطي ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بداية إجازة العيد إلى 126 حالة تمت إزالتها وإيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها من قبل الوحدات المحلية والزراعة، وتحت إشراف ومتابعة وحدة المتغيرات المكانية.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.