اليوم السابع
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محافظ الشرقية: الانتهاء من إنشاء 4 نقاط شرطة بقرى حياة كريمة

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 07:00 م
محافظ الشرقية: الانتهاء من إنشاء 4 نقاط شرطة بقرى حياة كريمة نقطة شرطة جزيرة عليوة
الشرقية - فتحية الديب

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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مبادرة حياة كريمة، تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية لرفع مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين، مضيفا فى تصريحات لـ" اليوم السابع" إنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 4 نقاط شرطة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية بنسبة 100% وهى نقطة شرطة سماكين الشرق، ونقطة شرطة عليوة، ونقطة شرطة الصالحية المستجدة.

فيما بلغ إجمالى المشروعات التى تم إدراجها للتنفيذ بمبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية بصفة عامة، 894 مشروع تنفذ داخل 41 قرية، ما بين 139 مشروع بالصرف الصحى جارى، و62 مشروع فى مجال مياه الشرب، و34 مشروع فى مجال الكبارى وتبطين الترع، 48 مدرسة بإجمالى 614 فصل فى مجال الأبنية التعليمية، جارى تنفيذ 43 مدرسة بإجمالى 525 فصل، و41 مشروع فى مجال الغاز الطبيعى، و31 فى مجال الصحة والإسعاف تم تنفيذ و10 مجمعات مصالح حكومية، و10 مجمعات زراعية، و 41 فى مجال التليفونات، و84 مشروع فى مجال الكهرباء.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن إختيار 41 قرية بمركز الحسينية و741 تابعا، لتخضع لأعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للأهالى، وتضمنت خطة التطوير 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الإختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.

 

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نقطة شرطة السماكين

 

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نقطة شرطة المستجدة

 

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نقطة شرطة جزيرة عليوه

 

محافظ الشرقية اثناء متابعة المشروعات بقري حياة كريمة
محافظ الشرقية اثناء متابعة المشروعات بقري حياة كريمة

 

 

 

 

 


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