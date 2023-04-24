تشغيل محطة مياه البكارشة بقرى حياة كريمة فى الشرقية 30 مايو المقبل.. صور

الشرقية - فتحية الديب

أصبحت المشروعات التى تنفذها المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واقع ملموس على أرض مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وقال سامى معجل، رئيس مجلس ومدينة الحسينية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه سوف يتم تشغيل محطة مياه الشرب بالبكارشة فى 30 مايو المقبل، موضحا أن المحطة تخدم عدد كبير من قرى المركز من بينها قرى صان القبلية والناصرة وتوابعها وصان البحرية، منوها أنها تعمل بطاقة انتاجية 51 ألف م3/ فى اليوم، كمرحلة أولى من إجمالى 102 ألف م3/ وذلك لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين والمساهمة فى القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل.



وأضاف أنه من المقرر التشغيل التجريبى لمحطة مياه البكارشة لدخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين ولتحسين منظومة مياه الشرب.



وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن إختيار 41 قرية بمركز الحسينية و741 تابعا، وتم تشكيل لجان عمل بالتنسيق مع ممثلين عن الجيش الثانى الميدانى لإجراء المعاينات وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا فى أعمال التطوير بالقرى من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وخطة التطوير يشمل 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الإختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.

يذكر أن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عانى كثيرا طوال السنوات الماضية، من عجز فى العديد المرافق والخدمات، الأمر الذى أدى إلى اختيار قرى المركز كاملة، لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنفيذ العديد من المشروعات بالقرى، للاهتمام بالفئات الأكثر إحتياجا، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كافة مؤسسات الدولة، وأعمال التطوير فى المركز تشمل أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة وتطوير مراكز الشباب وتطوير بعض المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز. وتطوير نقاط الشرطة.





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