محافظ الدقهلية يتابع تقرير إزالة مخالفات بـ6 مراكز خلال إجازة عيد الفطر

الدقهلية- شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، خلال أجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع " مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة وميت غمر والمنزلة ونبروه، وبلقاس وأجا لإزالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الأرض الزراعية.

ففي مركز ومدينة المنصورة، قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية لسقف الدور الثانى علوى خارج الحيز بقرية الدنابيق تبع قرية سلامون القماش، وكذا أعمال فك شده خشبية وحديد بالدور الرابع علوي بقرية البرامون علي مساحة 120متر مربع، ومتابعة ازاله تعدى بالبناء سور بالبلوك الأبيض والمونه الاسمنتيه على مساحه 90 متر مربع على أرض اصلاح زراعى بقريه ميت الأكراد التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربى، كما تم إزالة غرفة بلوك ابيض بالصبة بقرية عزبة مظلوم الثانية التابعة للوحدة المحلية بمنية محلة الدمنة وإزالة دور أرضى مبني بالبلوك ايضا بعزبة مظلوم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

و في مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ الإزالة الفورية بالتعدى بالبناء بدون رخصة على أرض زراعية خارج الحيز علي مساحة 210 مترمربع، بنطاق الوحدة المحلية بكفر بهيدة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبدالسلام، رئيس المركز والمدينة، إنه تم ايقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لصب الدور الاول العلوى بالوحدة المحلية بالحوتة وتم إزالة المخالفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي مركز ومدينة نبروه قال المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة، إنه تم تكليف عاطف سعد نائب رئيس المركز للمرور والمتابعة، لمراجعة موقف تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للمباني علي أرض الواقع بقري مركز نبروه واتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التي يتم ضبطها.

وفي مركز ومدينة بلقاس قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة ومراجعة التراخيص للمباني بنطاق الوحدة المحليه بقرية الستاموني، كما تم متابعة تنفيذ إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 100متر مربع بنطاق الوحده المحلية بالجزاير، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة أجا قال حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لمبنى عبارة عن دور أرضى وأعمدة بالدور الأول علوى خرسانى خارج الحيز العمراني على مساحه 114متر مربع وتم تنفيذ الإزالة لكافة الأعمال المخالفه حتى سطح الأرض ووتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفة وتم عرض المخالف على النيابه العسكرية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ، وقال أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.