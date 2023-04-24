اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أبريل 2023 10:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تطوير أقدم مدرسة ابتدائي في قرية ميت طاهر بالدقهلية

الإثنين، 24 أبريل 2023 09:30 م
تطوير أقدم مدرسة ابتدائي في قرية ميت طاهر بالدقهلية مدرسة الحاج مازن القلا بقرية ميت طاهر بعد التطوير
الدقهلية : محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تهدف الدولة المصرية لتطوير العملية التعليمية، ومن أهم ما تقوم به الدولة لتطوير العملية التعليمية هي إضافة منشآت جديدة بتقنيات حديثة، إضافة لتطوير وتحديث المدارس القديمة والمتواجدة فعليا من خلال عمليه إحلال وتطوير شاملة.

وتشهد قرى محافظة الدقهلية عملية إحلال وتجديد للمدارس الموجودة في المدن والقرى، حيث تم تجديد وتطوير العديد من المدارس المختلفة على مستوى المحافظة.

ومن بين المدارس التي تم تطويرها مدرسة "الحاج مازن القلا" الابتدائية الموجودة بقرية ميت طاهر التابعة لمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، والتي تعد أول وأقدم المدارس التي تم إنشاؤها في القرية.

وأنشئت مدرسة الحاج مازن القلا الابتدائية في قرية ميت طاهر مركز منية النصر عام 1922م، وتعلم بها العديد من أبناء القرية، حيث كانت المدرسة الوحيدة المتواجدة بالقرية، حتى تم إضافة وإنشاء مدارس حكومية أخرى داخل القرية، وتتمتع هذه المؤسسة التلعيمية الحكومية بحب أهل القرية كونها الأقدم والتي تخرج فيها العديد من الشخصيات من داخل القرية.

ومع اهتمام الدولة المصرية بالتطوير  لكل مؤسسات الدولة المختلفة، كانت هذه المدرسة العريقة من بين الموسسات التي تم تطويرها، وإضافة أحدث التقنيات لها كي تستمر في العطاء وإخراج أجيال جديدة عن طريق توفير كافه سبل الراحة داخل المنظومة التعليمية الجديدة.
 

تجديد اقدم مدرسه بقريه ميت طاهر 1922
تجديد اقدم مدرسه بقريه ميت طاهر 1922

 

تطوير المدارس
تطوير المدارس

 

 

مدرسة الحاج مازن القلا بقرية ميت طاهر بعد التطوير
مدرسة الحاج مازن القلا بقرية ميت طاهر بعد التطوير

 


 


مدرسة مازن القلا

أقدم مدرسة في ميت طاهر

مدرسه ابتدائي

تطوير التعليم

العملية التعليمية

إحلال وتجديد

الجمهورية الجديدة

ميت طاهر

منية النصر

الدقهلية

تطوير المدارس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة