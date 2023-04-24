تطوير أقدم مدرسة ابتدائي في قرية ميت طاهر بالدقهلية

الدقهلية : محمد الحبشي

تهدف الدولة المصرية لتطوير العملية التعليمية، ومن أهم ما تقوم به الدولة لتطوير العملية التعليمية هي إضافة منشآت جديدة بتقنيات حديثة، إضافة لتطوير وتحديث المدارس القديمة والمتواجدة فعليا من خلال عمليه إحلال وتطوير شاملة.



وتشهد قرى محافظة الدقهلية عملية إحلال وتجديد للمدارس الموجودة في المدن والقرى، حيث تم تجديد وتطوير العديد من المدارس المختلفة على مستوى المحافظة.



ومن بين المدارس التي تم تطويرها مدرسة "الحاج مازن القلا" الابتدائية الموجودة بقرية ميت طاهر التابعة لمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، والتي تعد أول وأقدم المدارس التي تم إنشاؤها في القرية.



وأنشئت مدرسة الحاج مازن القلا الابتدائية في قرية ميت طاهر مركز منية النصر عام 1922م، وتعلم بها العديد من أبناء القرية، حيث كانت المدرسة الوحيدة المتواجدة بالقرية، حتى تم إضافة وإنشاء مدارس حكومية أخرى داخل القرية، وتتمتع هذه المؤسسة التلعيمية الحكومية بحب أهل القرية كونها الأقدم والتي تخرج فيها العديد من الشخصيات من داخل القرية.



ومع اهتمام الدولة المصرية بالتطوير لكل مؤسسات الدولة المختلفة، كانت هذه المدرسة العريقة من بين الموسسات التي تم تطويرها، وإضافة أحدث التقنيات لها كي تستمر في العطاء وإخراج أجيال جديدة عن طريق توفير كافه سبل الراحة داخل المنظومة التعليمية الجديدة.





تجديد اقدم مدرسه بقريه ميت طاهر 1922



تطوير المدارس



مدرسة الحاج مازن القلا بقرية ميت طاهر بعد التطوير



