تغطية كاملة للكشف.. مميزات التأمين الصحى الشامل للعاملين بجامعة القاهرة

كتب ـ محمد صبحى

كشفت جامعة القاهرة عن المميزات التى يستفيد منها العاملين بالجامعة من صندوق الرعاية الصحية التابع لوزارة التعليم العالى وذلك بعد بدء الجامعة تسليم العاملين بها كارنيه الاشتراك فى منظومة التأمين الصحى الشامل

ويستفيد العاملون ب جامعة القاهرة من مميزات الصندوق وهي:

1.تغطیة كاملة للكشف بعیادات الأطباء والاستشاریین والعیادات الخارجیة (بما فيها مستشفى قصر العيني الفرنساوي)

2.جمیع الإشاعات التشخیصیة والتحالیل الطبیة والفحوص المعملیة تغطیة كاملة.

3.جلسات العلاج الطبیعى بالمراكز المعتمدة.

4.دخول المستشفيات الكبرى فى كافة المحافظات العلاج (بما فيها مستشفى قصر العيني الفرنساوي) وإجراء كافة الفحوصات والإقامة بالدرجة الأولى الممتازة (غرفة مفردة) وإجراء العملیات الجراحیة شاملة أتعاب الإستشاریین وأطباء التخدیر والمساعدین والأدویة والمستلزمات الطبیة والمستھلكات الطبیة وأتعاب التمریض ومصاریف الإقامة بالمستشفى لمریض مقیم.

5.المناظیر التشخیصیة والجراحیة.

6.العلاج باللیزر الجراحي.

7.حالات الرعایة النھاریة.

8.سيارات الإسعاف للطوارئ والنقل للمستشفى فقط أو أى جھة علاجیة أخرى مجانًا.

9.صرف الأدوية من فروع الصيدليات المتعاقدة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

10. صرف الأدوية المزمنة والحادة من صيدليات التعاقد.

11. نطاق التغطیة داخل جمھوریة مصر العربیة بكافة المحافظات للمراكز الطبیة والمعامل والصیدلیات والمستشفیات الكبرى.

12.تغطي الشبكة الطبیة للشركة معظم المستشفیات والمراكز الكبرى فى مصر إلا أن الخدمات الطبیة المؤداه خارج تلك الشبكة فيكون للعضو الحق فى استرداد 70‎%‎ من القیمة بما لا یزید عن أسعار مستشفى الإيطالي طبقًا لبنود التعاقد المبرمة.

13. يشمل هذا النظام جميع العاملين الذين لا يزالون في الخدمة .

وكانت أكدت جامعة القاهرة أنها ستتحمل من خلال صندوق العلاج الطبي بالجامعة تغطية أي جوانب لا يغطيها التأمين، كما تتحمل أية متطلبات زائدة بعد استنفاد الحد التأميني من صندوق الرعاية الصحية التابع لوزارة التعليم العالي.