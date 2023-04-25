كيفية تشخيص "الناسور الشعري".. الأسباب وطرق الوقاية والعلاج

كتب - حسام الشقويرى

الكيس الشعري هو جيب عميق ومؤلم في الجلد ، يقع عادة فوق شق الأرداف ، ويبدأ الكيس عندما ينمو الشعر في الجلد ، مما يؤدي إلى تهيج الجلد والألم وتراكم القيح بشكل متكرر و إذا أصيب الكيس بالعدوى ، يمكن أن يكون الخراج الناتج مؤلمًا للغاية، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

علامات وأعراض الكيس الشعري

ألم أو حنان

تورم

احمرار الجلد

تصريف القيح أو الدم (أحيانًا برائحة كريهة)

لا يلزم العلاج عادةً للكيسات التي لا تسبب أعراضًا ، ولكن بالنسبة لتلك الأكياس المنتفخة واللينة والملتهبة ، يجب عليك طلب المساعدة الطبية ، لأنه في هذه الحالات ، يكون العلاج ضروريًا.

كيس شعري

يتشكل الكيس الشعري عندما ينحصر الشعر الرخو تحت الجلد فوق عظم الذنب. يمكن أن يؤدي إلى تراكم القيح والألم وتهيج الجلد.

هل يزول الكيس الشعري من تلقاء نفسه؟

لا تتطلب بعض الكيسات الشعرية علاجًا وتصريفها من تلقاء نفسها. لكن هذه الخراجات يمكن أن تعود. والعلاج ضروري للكيس الذي يأتي ويذهب ، أو يكون مزعجًا ، أو يصاب بالعدوى. يمكن لطبيبك تصريف الكيس أو إزالته جراحيًا.

وفقًا لنظرية أخرى ، عندما تتمدد الطبقات العميقة من الجلد ، تتضخم بصيلات الشعر وتتمزق ، ثم يتشكل كيس حول الجريب الذي يتمزق. البصيلة هي البنية التي ينمو منها الشعر. ( 6 )

قد تزيد بعض العوامل من خطر الإصابة بالكيس الشعري. من بينها:

السمنة

عدم النشاط

العمل في وظيفة تتطلب فترات جلوس طويلة (مثل قيادة الشاحنات)

وجود شعر زائد في الجسم

الشعر المتيبس أو الخشن

سوء النظافة

في بعض الأحيان ، تكون الخراجات الشعرية وراثية. قد ينتشر شعر الجسم الخشن والشعر الناشئ في عائلتك ، مما يزيد من خطر إصابتك بكيس.

كيف يتم تشخيص الكيس الشعري؟

يمكن للأطباء في كثير من الأحيان تشخيص الكيس الشعري من خلال النظر إلى الجلد. إذا كنت تعاني من ألم أو تهيج آخر بالقرب من عظم الذنب ، فسيقوم طبيبك بإكمال الفحص البدني لتجاعيد الأرداف. يمكن أن يظهر الكيس الشعري على شكل بثرة صغيرة أو كيس .

مدة الكيس الشعري

قد يبقى الكيس الشعري حتى يفتح الطبيب الكيس ويفرغه ، أو يزيله جراحيًا. ولكن حتى بعد العلاج ، قد يستغرق التئام الجرح من شهر إلى شهرين. في بعض الأحيان ، يستغرق الأمر وقتًا أطول - يصل إلى ستة أشهر. ( 9 )

فيما يلي بعض طرق العلاج الممكنة

تجفيف الكيس

عادة ما يتم الانتهاء من علاج تصريف الكيس في عيادة الطبيب أو مركز الجراحة في نفس اليوم. سيقوم طبيبك بتخدير المنطقة بالحقن ثم إجراء شق صغير لتصريف الكيس. يُعرف هذا عادةً باسم I&D (شق وتصريف). ( 10 )

الأدوية

بالإضافة إلى ذلك ، قد تتلقى مضادات حيوية حتى لا تنتشر العدوى. و من المهم ملاحظة أنه في حين أن العلاج بالمضادات الحيوية الموضعية والفموية يمكن أن يقلل الألم مؤقتًا ، فإن هذه الأدوية لا تقضي على الكيس ،

جراحة

في بعض الأحيان ، يلزم إجراء عملية جراحية لإزالة الكيس بالكامل. يسمى هذا الإجراء استئصال شعري المثانة.

بعد الجراحة ، قد يترك طبيبك الجرح مفتوحًا ، وتعبئته بضمادة حتى يمكن أن تدعم التصريف ، أو قد يحتاج إلى أنبوب تصريف مؤقت. تستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للشفاء ، لكن فرصة عودة العدوى أقل من إغلاق الجرح بالغرز.

الوقاية من الكيس الشعري

نظف المنطقة بالماء والصابون المعتدل. يشطف جيداً للتخلص من بقايا الصابون.

خذ فترات راحة متكررة إذا كان عليك الجلوس لفترات طويلة.

لا ترتدي ملابس ضيقة ، لأن ذلك قد يدفع الشعر للأسفل إلى الجلد.

انقع نفسك في حوض استحمام دافئ من الماء لتسكين الآلام.

قد تقلل إزالة الشعر بالليزر من خطر تكرارها .

مضاعفات الكيس الشعري

على الرغم من أن الكيس المؤلم لا يهدد الحياة ، إلا أنه يمكن أن يجعل من الصعب الجلوس أو الوقوف أو المشي لفترات طويلة ، مما قد يتداخل مع العمل أو القيادة.

يصاب بعض الأشخاص أيضًا بحالة مزمنة ، حيث تتكرر التكيسات حتى بعد العلاج الجراحي.