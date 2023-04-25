عبدالله أبوجرير مناضل من سيناء نفذ 39 عملية أشهرها رصد تحرك لواء عساف ياجورى

شمال سيناء - محمد حسين

البطل السيناوى الراحل عبد الله سويلم عيد أبو جرير، أحد أبطال شمال سيناء، كان ضمن مجموعة فدائية لعبت دورا أساسيا فى عملية أسر اللواء مدرع اسرائيلى عساف ياجورى، والتى تمت 8 و9 أكتوبر عام 1973.

يروى ابنه "خالد" لـ"اليوم السابع"، قصة والده مع النضال، مشيرا إلى أنه من بين طلائع شباب سيناء الذين انخرطوا فى العمل الفدائى تحت مظلة " منظمة سيناء العربية" عندما تعرضت سيناء للاحتلال ليؤدى دوره كما غيره من كثير من أبناء سيناء فى تلك الفترة.

وأشار إلى أن والده من مواليد عام 1936 من أبناء قبيلة السواركة، سكان قرية التومة جنوب مركز الشيخ زويد، وهو الشقيق الأصغر لثلاثة ابناء وهم "مبارك وسالمان وسلمى"، والتحق بالعمل النضالى ضد الاحتلال ضمن مجموعة فدائية من اقاربه بينهم الشيخ عبدالله خويطر والحاج سليمان مغنم.

وأضاف " خالد" وهو الأبن الوحيد لوالده البطل، أن والده توفى قبل عام عن عمر اقترب من الـ 90، وكان زاهدا فى الحديث عن دوره الوطنى أو البحث عن مكتسب من ورائه، ويقول انه نذر كل ماقام به لوجه الله ومن أجل الوطن، وكانت سعادته لاتوصف عندما شاهد سيناء وقد تحررت.

وأوضح أنه بحسب ما رواه له والده نفذ أكثر من 39 عملية نوعية فدائية، وحصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية لمعاونته الصادقة للقوات المسلحة المصرية إبان فترة حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وكان نقاط تحركاته والمجموعة الفدائية، محور قناة السويس وتنفيذ طلعات استطلاع لكشف ارتكازات العدو على الجبهة ويتنقل بسرية وقلب جسور من الضفة الشرقية للغربية عبر أماكن ومسارات يعلمها الفدائيين بالتنسيق مع القيادة خلال فترة حرب الاستنزاف، ثم كان الدور المتواصل خلال فترة حرب اكتوبر عام 1973، وتمكنت المجموعة الفدائية من رصد تحرك لواء القائد الاسرائيلى الأشهر عساف ياجورى، واخطار القيادة حتى تم رصده وصيده واسره فى عملية تعد الأشهر والأهم فى ساحة القتال خلال فترة حرب أكتوبر.



المجاهد عبدالله سويلم عيد ابوجرير 1