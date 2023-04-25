عاطلان يعترفان بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى المرج

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم القبض عليهما في المرج، لاتهامهما بسرقة سائق توك توك بالإكراه، أنهما يكونان تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه، وذكرا أنهما قررا سرقة توك توك من سائقه بالإكراه، فاستوقفا توك توك بمنطقة المرج، وطلبا منه توصيلهما، وعقب ذلك هدده أحدهما بسلاح أبيض، واستوليا منه على التوك توك، وهاتفه المحمول.

أضاف المتهمان أن السائق حاول مقاومتهما، فاعتديا عليه وأصاباه بسلاح أبيض، وفرا هاربين، بعد تجمع عددا من المواطنين، ومطاردتهم لهما.

أرشد المتهمان عن التوك توك والهاتف، وتم ضبطهما، وبسؤال المجني عليه، تعرف على المتهمين، ووجه اتهاما لهما بالاعتداء عليه، وسرقته بالإكراه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بشكوى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (أحد الأشخاص "مصاب بجرح نافذ" مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبسؤاله قرر بقيام (شخصين باستقلال مركبة "توك توك" قيادته وطلبا منه توصيلهما وأثناء سيرهم بمحل البلاغ قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول كرهاً عنه , وحال قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح بحوزتهما ، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه .