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ضياء رشوان: جلسة الحوار الوطنى غدا تأتى ضمن التجهيزات واختيار الأسماء المشاركة بالحوار

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 09:12 م
ضياء رشوان: جلسة الحوار الوطنى غدا تأتى ضمن التجهيزات واختيار الأسماء المشاركة بالحوار ضياء رشوان
كتب أحمد عرفة

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قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن جلسة غدا الخاصة بمجلس أمناء الحوار الوطنى  يأتى في إطار التجهيزات، ويتضمن استكمال اختيار الأسماء التي ستشارك فى جلسات الحوار.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، خلال تصريحات له على قناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطنى لديه 19 لجنة، ويناقشون أكثر من 113 قضية، موضحا أن مجلس الأمناء يتلقى الآلاف من الأسماء من كل الجهات المشاركة في الحوار ومن المواطنين والشخصيات العامة.

ولفت ضياء رشوان إلى أن مجلس الأمناء سيعمل على اختيار الأسماء التي تناسب كل جلسة وكل قضية ولديها ما تضيفه واستكمال الإجراءات التنظيمية.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطنى أن الحوار الوطنى يجب أن يتضمن مقترحات تشريعية ومقترحات تنفيذية يتم رفعها لرئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هناك جهدا تنظيميا ضخما.


الحوار الوطنى

مصر

جلسات

اكسترا نيوز

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