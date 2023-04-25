"سوناك" يعلن بدء إجلاء الرعايا البريطانيين من السودان بدعم سلاح الجو الملكى

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بدء الحكومة في عملية إجلاء واسعة النطاق لحاملي جوازات السفر البريطانية من السودان، وذلك على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

The Government has begun a large-scale evacuation of British passport holders from Sudan on RAF flights. Priority will be given to the most vulnerable, including families with children and the elderly.



I pay tribute to the British Armed Forces, diplomats and Border Force staff… — Rishi Sunak (@RishiSunak) April 25, 2023

وقال سوناك إن الأولوية ستكون للفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال وكبار السن، وأشاد في تغريدة على تويتر بالقوات المسلحة البريطانية والدبلوماسيين وأفراد قوة الحدود الذين ينفذوه هذه العملية التي وصفها بـ"المعقدة"، مؤكدا أن المملكة المتحدة ستواصل العمل لإنهاء إراقة الدماء في السودان ودعم حكومة ديمقراطية.

وأمس عقد سوناك اجتماع كوبرا الطارئ بشأن إجلاء الرعايا البريطانيين من السودان.

وقال وزير وزارة الخارجية أندرو ميتشل للمواطنين البريطانيين "أن يمارسون حكمهم الخاص عند اتخاذ قرار بالفرار ، محذرا إنهم سيتحملون كامل المسئولية عن قرارهم، وتابع توصياته للبريطانيين في السودان بالبقاء داخل منازلهم ، بينما نقل مواطنو الدول الأوروبية الأخرى إلى بر الأمان.

على الجانب الاخر، أكد داونينج ستريت أن السفير البريطاني لدى السودان جايلز ليفر ونائبه كانا خارج البلاد عندما بدء العنف في الخرطوم، وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "أعتقد أنه في وقت قريب من شهر رمضان ، كانوا خارج البلاد في ذلك الوقت".

وقال داونينج ستريت إن المملكة المتحدة "ستقدم كل ما في وسعها للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وكذلك لدعم المواطنين البريطانيين المحاصرين بسبب القتال".

وحث زعيم حزب العمال السير كير ستارمر الحكومة على التحرك بسرعة لمساعدة المواطنين البريطانيين ، وقال للصحفيين في جنوب لندن: "هناك قلق عميق بشأن أولئك الذين ما زالوا هناك ويخافون وقلق حقيقي بشأن ما سيحدث لهم أريد أن تفعل الحكومة كل ما في وسعها بسرعة لمساعدتهم على الخروج من هذا الوضع الصعب."