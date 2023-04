"سوناك" يعلن بدء إجلاء الرعايا البريطانيين من السودان بدعم سلاح الجو الملكى

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بدء الحكومة في عملية إجلاء واسعة النطاق لحاملي جوازات السفر البريطانية من السودان، وذلك على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

The Government has begun a large-scale evacuation of British passport holders from Sudan on RAF flights. Priority will be given to the most vulnerable, including families with children and the elderly.



I pay tribute to the British Armed Forces, diplomats and Border Force staff…