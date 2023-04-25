اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:14 م
أكرم القصاص
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سول: وصول 28 كوريا جنوبيا من العالقين فى السودان

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:00 م
سول: وصول 28 كوريا جنوبيا من العالقين فى السودان السودان
أ.ش.أ

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وصل 28 كوريا جنوبيا كانوا عالقين في السودان، وسط الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى مطار سول بالأمان اليوم الثلاثاء، على متن طائرة نقل عسكري (كي سي -330).

 

وأفادت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) بأن الكوريين غادروا الخرطوم متجهين الى بورتسودان برا؛ حتى وصلوا الى ميناء بورتسودان شمال شرق السودان، ثم أقلتهم طائرة (سي -130جاي)، للنقل تابعة للقوات الجوية الكورية التي كانت في انتظارهم في مطار بورتسودان، إلى جدة بالمملكة العربية السعودية وعادوا إلى كوريا على متن طائرة (كي سي-330).

 


سول

السودان

الخرطوم

الجيش السوداني



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