زاخاروفا تهدد بالرد القوى على عدم إصدار الولايات المتحدة تأشيرات للصحفيين الروس

أ.ش.أ

هددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بالرد بقوة على عدم إصدار الولايات المتحدة تأشيرات دخول لمجموعة مراسلي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووعدت بإثارة القضية في الأمم المتحدة.

وقالت زاخاروفا- في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إنه سيُعقد اليوم اجتماع آخر لمجلس الأمن الدولي يتبعه مؤتمر صحفي للافروف في مقر الأمم المتحدة، في وقت لاحق اليوم، مشيرة إلى اعتقادها بأن قضية عدم إصدار التأشيرات ستحظى بتغطية أكبر، مؤكدة أن هذا الأمر لن يُترك دون رد.

يُشار إلى أن روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، خلال الشهر الجاري، ويشارك لافروف في اجتماعات مجلس الأمن الدولي يومي 24 و 25 أبريل، ولم يحصل المراسلون الروس الذين خططوا لتغطية رحلة لافروف على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، ولم يقدم الجانب الأمريكي أي تفسيرات لهذا القرار.

ووصف لافروف هذا الأمر- بحسب الوكالة الروسية- بأنه تصرف "جبان"، وأكد للصحفيين أن روسيا لن تنسى هذا الأمر أو تغفره أبدا.