رسائل تشارلز والأميرة ديانا فى كتاب جديد لـ"ترامب".. وتليجراف: لم يستأذن الملك

كتبت: نهال أبو السعود

حالة من الجدل تشهدها المملكة المتحدة أثارها كتاب جديد يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحه في الأسواق ، قريبا ، حيث كشفت صحيفة تليجراف البريطانية أن الكتاب سيتضمن رسائل من الأميرة الراحلة ديانا ، بخلاف رسائل من الملك تشارلز الثالث ، وذلك دون الحصول علي إذن مسبق من الملك.

وفي تقريرها ، تحدثت الصحيفة عن الكتاب الذي سيحمل اسم "رسائل إلى ترامب" ، مشيرة إلى أن ترامب قرر نشر الخطاب الشخصي المرسل له من الملك جاء من دون الحصول على اذنه

وفي الرسالة التي كتبت في عام 1995 عندما كان الملك تشارلز أميرا لويلز شكر فيها ترامب على تقديمه عضوية فخرية لمنتجع مار إيه لاجو في فلوريدا، وتمنى له التوفيق في نادي الأعضاء الحصري الذي افتتحه الرئيس السابق بعد شراء القصر، واعرب تشارلز عن رغبته في زيارة المنتجع.

كما ورد أنه اقترح على ترامب ، الذي كان مطورًا عقاريًا في ذلك الوقت ، زيارة معهد الهندسة المعمارية الخاص به في لندن.

وفي رسالة أخرى أرسلت في 3 يوليو 1997 ، قبل أسابيع من وفاتها ، شكرت الاميرة ديانا ، أميرة ويلز ، دونالد على الزهور التي أرسلها لها في عيد ميلادها، وكتبت: "إنها رائعة حقًا ، وقد تأثرت بشدة لأنك فكرت بي بهذه الطريقة الخاصة".

وفي 23 يوليو 2013 ، رد رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون على رسالة من ترامب الذي كان يشكو من توربينات الرياح بالقرب من ملاعب الجولف الاسكتلندية، وعند توقيع الخطاب ، أخبر كاميرون ترامب أنه يتفهم وجهات نظره القوية بشأن طاقة الرياح.

وأوضح كاميرون أن بريطانيا ملتزمة "بمزيج متوازن للطاقة" ، والذي يتضمن مصادر الطاقة المتجددة ، وأضاف: "إنني أقدر حقًا أن الرياح ، على وجه الخصوص ، يمكن أن تكون مثيرة للجدل بالنسبة لبعض المجتمعات."، وقال: "لقد أوضحنا أن الحاجة إلى الطاقة المتجددة لا تلغي تلقائيًا الحماية البيئية".