اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 08:54 م
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رئيس مصلحة الجمارك يتوجه إلى كوريا الجنوبية لحضور أسبوع الجمارك الكورية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 08:41 م
رئيس مصلحة الجمارك يتوجه إلى كوريا الجنوبية لحضور أسبوع الجمارك الكورية الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك
كتب أحمد يعقوب

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غادر مطار القاهرة منذ لحظات مساء اليوم، الثلاثاء، الموافق 25 أبريل 2023 الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك متوجها إلى كوريا لحضور فعاليات أسبوع الجمارك الكورية والذى تنظمه دائرة الجمارك الكورية خلال الفترة من 26 حتى 28 أبريل الجارى فى مدينة سيول بكوريا الجنوبية.

الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك

جمارك

رئيس مصلحة الجمارك



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