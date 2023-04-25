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رئيس روسيا السابق: سلطة أيلون ماسك تفوق ترامب وبايدن

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 04:00 م
رئيس روسيا السابق: سلطة أيلون ماسك تفوق ترامب وبايدن إيلون ماسك
كتب- وكالات

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أثار الرئيس الروسي السابق ورئيس مجلس الأمن الحالي ، دميتري ميدفيديف حالة من الجدل بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا خوضه الانتخابات الرئاسية 2024 أملاً فى الفوز بولاية رئاسية ثانية. 

 

وفى كلمته خلال مارثون المعرفة فى موسكو ، قال ميدفيديف ، الثلاثاء إنه لا يستبعد فوز الملياردير الأمريكي أيلون ماسك ، مالك تويتر وتسلا وغيرها من الشركات التكنولوجية فى الانتخابات الأمريكية حال ترشحه . 

 

وأضاف بحسب ما نشره موقع العربية: "يتحدث الكثيرون عن إيلون ماسك كوجه جديد للولايات المتحدة الجديدة، تلك الشخصية التي تتمتع بسلطة أكبر بكثير من سلطة دونالد ترامب، فضلاً عن جو بايدن، قد يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ذلك الشخص نفسه إيلون ماسك الأسطوري.. وقد يكون ذلك أمر مهم في تطور الأحداث".

 

وقال حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر في موسكو "العالم مضطرب ومن المحتمل جدا أن يكون على شفا حرب عالمية جديدة".

 

وتابع أنه يمكن تفادي مثل هذه الحرب العالمية الجديدة، لكنه قال إن احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد وبصورة جدية أكثر من المخاوف المرتبطة بتغير المناخ.

 

وصباح اليوم ، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا أنه سيترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره وتداولته وسائل إعلام أمريكية.


أمريكا

روسيا

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي

المليردير الأمريكي إيلون ماسك

انتخابات الرئاسية اﻷمريكية

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