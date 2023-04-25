"رئة خضراء".. المنصورة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع الذكية ومتنفس على أرض مصرية

الدقهلية - محمد الحبشى

تشهد الدولة المصرية طفرة إنشائية وبنية تحتية عملاقة، وذلك للتوجه نحو بناء الجمهورية الجديدة والتي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2018، وبالفعل انتهت الدولة المصرية من افتتاح عدد من المدن الذكية العملاقه وإستغلال الرقعه الصحراوية وإعادة إعمارها.

وشهدت المنطقه الصحراوية الواقعة بين محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ تطويرا كبيرا وإستغلال للمساحة الصحراوية الخالية، والتي تقع بعد مدينة جمصة السياحية مباشرة في اتجاه محافظة كفر الشيخ علي الطريق الصحراوي السريع المتجه نحو محافظة الإسكندرية إقامة إحدي المدن الذكية والتي أطلق عليها الرئة الخضراء للدلتا.

وأقامت الدولة المصرية مدينة "المنصورة الجديدة" إحدي مدن الجيل الرابع الذكية في هذة المنطقة الخاوية لتكون بمثابة متنفس ومدينة عالميه علي أرض مصرية.

وتمتد المدينة الذكية " المنصورة الجديدة" بطول 15 كيلومتر علي الطريق الساحلي الدولي مابين محافطتي الدقهلية وكفر الشيخ، حيث كانت تلك المنطقه صحراء خاوية تماما قبل تنفيذ المدينة الذكية العملاقة.

وشملت المدينة الذكية كافة الخدمات الحكومية، والتي تتمتع بأحدث التقنيات الحديثه التي جعلتها من مدن الجيل الرابع، حيث تم إنشاء جامعة المنصورة الجديدة علي أحدث النظم التعليمية الكبري والتي جعلتها قبلة لجميع الطلاب من كل محافطات مصر.

ويتواجد داخل المدينة مبني جهاز التحكم الإلكتروني والذي يتحكم في المدينة كاملة علي أحدث المدن العالمية العملاقة،إضافة لإقامة مديرية أمن الدقهلية الجديدة علي أحدث طراز ومجهزة بكافة الإمكانيات الإلكترونية الحديثة، والتي سيتم البدء الفعلي بها خلال الفترة المقبلة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الأولي من المدينه الذكية في 1 ديسمبر من العام الماضي، في إفتتاح أبهر العالم أجمع لما شهدته المرحله الاولي من إمكانيات عملاقه وتصميم مدينه من مدن الجيل الرابع في وقت قصير جدا، حيث تم الإنتهاء من المدينه خلال عامين فقط من بدء البناء والتشيد بها.

وينتظر الجميع الإنتهاء من المرحلة الثانية من المدينة الساحرة، وذلك بعد أن تم حجز وبيع جميع الوحدات الموجودة في المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الثانية من المدينة عدد 244 عمارة من مشروع "جنه مصر"، و44 عمارة سكن مصر وتم إنجاز 60% من إجمالي بناء العمارات حتي الآن، لتحقق الدولة المصرية نجاحا كبيرا في تحويل الصحراء الخاوية لمدينة ساحرة عالمية من مدن الجيل الرابع وتحقق الدوله أرباحا إقتصادية من بيع المدينه الذكية العملاقة، ومن المقرر الإنتهاء من المرحلة الثانية للمدينة في نهاية عام 2024.



الاعمال في المرحله الثانيه في مدينه المنصورة الجديده



الكورنيش_edit_90140298154995



شوارع المدينه الذكيه



كورنيش مدينة المنصورة الجديدة_edit_90181531678426