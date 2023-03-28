اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 04:03 م
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محافظ الدقهلية ورئيس شركة المياه يفتتحان محطتى رفع صرف صحى بتقسيم 15 مايو بجمصة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 03:04 م
محافظ الدقهلية ورئيس شركة المياه يفتتحان محطتى رفع صرف صحى بتقسيم 15 مايو بجمصة جانب من الافتتاح
الدقهليه شريف الديب

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افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والمهندس خالد نصر؛ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدقهلية، اليوم الثلاثاء؛ محطتي رفع صرف صحي لتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة (المحطة الفرعية بالمجاورة الرابعة والمحطة الرئيسية بالمجاورة السادسة).
 
وذكر المهندس خالد نصر؛ أن المحطة الرئيسية ستخدم المجاورات الثالثة والخامسة والسادسة بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة بطاقة تصميمية 15000م3/يوم، والمحطة الفرعية ستخدم المجاورات الأولى والثانية والرابعة بتقسيم 15 مايو بجمصة بطاقة تصميمية تبلغ 7500م3/يوم كمرحلة أولى، وسيتم تنفيذ شبكات الصرف الصحي كمرحلة ثانية.
 
حضر الافتتاح المهندسة سلوى جابر؛ وكيل مديرية الإسكان بمحافظة الدقهلية، المهندس أيمن محمد عزت؛ رئيس مركز ومدينة جمصة،  الرفاعي منصور؛ رئيس الجهاز التنفيذي لتقسيم 15 مايو بجمصة، المهندس الوافي عامر؛ مدير منطقة جمصة، المهندس مصطفى السيد عبد الحليم؛ مدير الصرف بمنطقة جمصة، والعاملين بالمحطات.

 


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