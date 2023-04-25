ذكرى تحرير سيناء.. افتتاح مدرستين فى مدينة العريش بتكلفة 22.2 مليون جنيه.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، يرافقه الدكتورة فاطمة الزهراء عز الدين محمد، مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مدرستي المجاهد محمد الغول بمنطقة السبيل ويوسف الصديق بمنطقة الجولف بمشروع أبني بيتك بالعريش، بتكلفة بلغت 22 مليون و229 ألف و306 جنيهًات.

وأكد المحافظ علي أن افتتاح المدرستين يأتي في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

أشار المحافظ إلي التصديق علي تخصيص قطعة أرض بالسبيل لبناء إدارة العريش الازهرية ومعهد أزهري، لافتًا إلي أنه أصبح في منطقة السبيل مجمع مدارس يضم مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتي المرحلة الثانوية.

من جانبه قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن مدرسة الشهيد المجاهد محمد أبراهيم الغول الرسمية لغات أقيمت في منطقة السبيل بهدف تغطية منطقة محرومة من مثل هذه النوعية من التعليم والقضاء علي قوائم الانتظار بالمدارس الرسمية لغات، وهي علي مساحة 9600 متر وتضم 28 فصل تعليمى و20 فراغ تكميلي، وتكلفت 12 مليون و237 ألف و954 جنيهًا.

وأضاف رضوان، أن مدرسة يوسف الصديق للتعليم الأساسي أقيمت في منطقة الجولف بمشروع أبني بيتك بهدف تغطية منطقة محرومة من مثل هذه النوعية من التعليم، وهي على مساحة 8730 متر، وتضم 22 فصل تعليمي وفراغات تكميلية، وتكلفت 9 مليون و991 ألف و352 جنيهًا.

حضر الافتتاحات كلا من العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، يحي الغول نجل الشيخ محمد الغول، فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، عزيز مطر، عضو مجلس النواب، مني أبو المعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمية.