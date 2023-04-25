حياة كريمة فى أسوان.. إحلال شبكات المياه والكهرباء أبرز مشروعات قرى أبو هور

أسوان - صلاح المسن

ظهرت بشائر المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالعديد من قري ونجوع محافظة أسوان المستهدفة،وتعد المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" هى حلم الجمهورية الجديدة، الذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية.

وحولت مشروعات المبادرة الرئاسية، الأحلام إلى واقع ملموس بعد الانتهاء من المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.

ففي قري ونجوع محافظة أسوان، يجري متابعة نهو المشروعات وترفيقها وخطوات تسليمها ، وكما يجري العمل علي انتهاء وتسليم مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخري، وانشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية في شتي المجالات التنموية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب تشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية الاساسية، والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية المختلفة، بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، ليجنوا ثمار هذه الإنجازات، والتى تساهم فى تحويل القرى والنجوع إلى مناطق جذب للسكان، بعد أن كانت طاردة للسكان ، ومبادرة "حياة كريمة" يجري تنفيذها داخل 39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و 380 نجع بأنحاء محافظة أسوان.

ومن القري المستهدفة، قري ونجوع الوحدة المحلية لمجلس قروى أبو هور بمركز نصر النوبة والتى يتبعها 2 قرية فرعية بإجمالى 4800 نسمة تشمل مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ومياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تنفيذ تراوحت ما بين 90 إلى 100% ، بالإضافة إلى مشروع مهم من مشروعات المبادرة الرئاسية وهو مشروع إنشاء مجمع الخدمات بنسبة 95 %، وأيضاً مشروعات إنشاء المجمع الزراعى، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب السيالة والمحرقة بنسب 90 %، علاوة على مشروع تطوير مركز شباب أبو هور بنسبة 85%، بجانب الأعمال الجارية لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية السيالة وأيضاً مشروع توسعات مدرسة السيالة والمحرقة للتعليم الأساسى بنسبة 80 % .



مشروعات حياة كريمة بأسوان (1)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (2)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (3)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (4)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (5)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (6)