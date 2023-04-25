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حياة كريمة ببنى سويف.. تطوير مركز الشباب وتوصيل الغاز الطبيعى بقرية الرياض

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. تطوير مركز الشباب وتوصيل الغاز الطبيعى بقرية الرياض حياة كريمة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف.
 
وتشهد قرية الرياض أعمال رفع كفاءة وتطوير مركز شباب القرية، حيث تتواصل الأعمال بتمهيد مدخل الملعب، للبدء فى تركيب بلاط الإنترلوك، فضلاً عن مواصلة توصيل الغاز الطبيعى بمنطقة محطة مياه الشرب القديمة.
 
وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف أن قرى مركز ناصر تشهد الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.
 
وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع"، أن قرية الرياض تشهد بخلاف تطوير مركز الشباب وتوصيل الغاز الطبيعى العديد من المشروعات منها التجهيزات والتشطيبات الجارى تنفيذها بمشروع السوق المطور بقرية الرياض وكذالك أعمال التشطيبات والتجهيزات بمكتب بريد قرية الرياض المطور.
 

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