رئيس الوزراء: الحكومة تحرص على تنظيم برامج وأنشطة ثقافية بـ"حياة كريمة"

كتبت هند مختار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مُفصلًا أعدته الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن أداء الوزارة والأنشطة والفعاليات الثقافية التي نظمتها خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى فبراير 2023.

وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بالأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة، في إطار جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا إلى أنه على وجه الخصوص، تحرص الحكومة على تنظيم برامج وأنشطة ثقافية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مثلما تحرص على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة.

وأوضحت وزيرة الثقافة، من خلال تقريرها، أن الوزارة حرصت على تأدية دورٍ بارز في إطار مبادرة "حياة كريمة" خلال الفترة المذكورة؛ حيث نفذت أكثر من 1665 فعالية في قرى المبادرة التي وقعت في نطاق 10 محافظات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية. وتضمنت الفعاليات تنظيم ورش فنية وحرفية خاصة بالمرأة والطفل والشباب، إلى جانب اكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون والآداب، وتقديم العروض الفنية، وكذا تزويد المكتبات بإصدارات الوزارة.

وفضلًا عن المشاركة في المبادرات المجتمعية، نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة الملتقى الثقافي الخامس للطفل من المرحلة الثالثة لمشروع أطفال "أهل مصر" بمدينة الغردقة لعدد 300 طفل، وخلاله تم تقديم ورش فنية وأدبية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية التثقيفية المتضمنة ورشًا توعوية لترسي الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل.

كما أشارت الدكتورة نيفين الكيلاني، في تقريرها، إلى قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2022 على ثلاث مراحل بمحافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، الشرقية، الفيوم، بني سويف، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، أسيوط، قنا، سوهاج، الأقصر، أسوان، بورسعيد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، وشمال سيناء، وبلغ عدد الفعاليات 392 فعالية، بإجمالي عدد مستفيدين 127 ألفًا و530 مستفيدًا، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".

وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أيضًا، نفذت الوزارة برنامج ترسيخ قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا، وذلك بقرى المحافظة؛ حيث تم استهداف 44 قريةً. ويأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة لتمكين المرأة في الصعيد، وإعادة إحياء الحرف التراثية والتقليدية.

ولفتت الوزيرة أيضًا إلى مساهمة وزارة الثقافة في مشروع "بديل العشوائيات" من خلال تنفيذ عددٍ من المبادرات في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة ووزارت التربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب والرياضة وغيرها من مؤسسات الدولة، ومن تلك المبادرات مبادرة "اقرأ" بحي "القابوطي" بمحافظة بورسعيد الهادفة إلى تدعيم نشاط القراءة في مدارس حي القابوطي والضواحي. هذا إلى جانب تنفيذ ورش أشغال فنية وحرفية، محاضرات وندوات توعوية، ورش فنون تشكيلية، ورش حكي، مناقشة كتب، ورش ابتكارات، الرسم الحر، واكتشاف مواهب في محافظات: القاهرة: أحياء أهالينا والمحروسة وروضة السيدة زينب والأسمرات، وبورسعيد: "حي القابوطي"، والإسكندرية: "حي بشاير الخير".

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، من خلال التقرير، أن الوزارة حرصت على الوصول إلى المناطق التي حُرِمت لسنوات من الحصول على المنتج الثقافي والسينمائي؛ لذا أطلقت مشروع "سينما الشعب"، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني لإطلاق المشروع، وبلغ إجمالي عدد المواقع المُنفذ بها المشروع 20 دارًا للعرض السينمائي في 17 محافظة.

كما أطلقت وزارة الثقافة مشروع إعداد الأرشيف القومي للمباني والمنشآت ذات الطابع المعماري المتميز؛ حيث قامت الوزارة من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بإعداد الأرشيف القومي للمباني والمنشآت ذات الطابع المعماري المتميز، والتوثيق التاريخي للمباني التراثية ذات القيمة، إلى جانب التوثيق المعماري ثلاثي الأبعاد للمباني التراثية، إضافة إلى وضع التصور لتصحيح الرؤية البصرية لمشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية، وتطوير مبنى محطة مصر بالإسكندرية، وميدان الشهداء بالإسكندرية.

وأكدت وزيرة الثقافة التعاون الوثيق بين وزارة الثقافة والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني؛ ففي إطار التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف تم تنفيذ مشروع "رؤية" وهو أحد المشروعات التنويرية. وفي إطار التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة والأثار تم تنفيذ مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والمهرجان الصيفي بالمسرح الروماني بمحافظة الأسكندرية، وقد أقيما خلال شهر أغسطس 2022، ومهرجان رشيد بمحافظة البحيرة، الذي أُقيم في سبتمبر من العام ذاته.

كما أنه في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي تم تفعيل بروتوكولات التعاون لإدخال النشاط الثقافي ضمن اليوم الدراسي، وتنفيذ فعاليات ثقافية داخل الجامعات المصرية. وتم التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التنمية المحلية في مبادرة "أيادي" من خلال استضافة المعارض الخاصة بهم ضمن فعاليات وزارة الثقافة المختلفة. وفي إطار التعاون بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة تم تنفيذ الأنشطة الفنية والثقافية داخل مراكز الشباب من خلال مشروعات وزارة الثقافة المتنوعة.

ولفتت الدكتورة نيفين الكيلاني إلى تعاون وزارة الثقافة أيضًا مع الهيئات العامة وهيئات المجتمع المدني؛ مثل: المحكمة الدستورية العليا، معهد الدراسات الشرقية ودور النشر الأجنبية، اتحاد المراكز الثقافية الأوربية، و الشركة المتحدة؛ لإطلاق الأنشطة الثقافية المتنوعة والمُبتكرة.

وعرضت الوزيرة أنشطة الوزارة خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى فبراير 2023، والتي تمثلت في إقامة فعاليات فنية ومهرجانات؛ حيث تم تنظيم العديد من المهرجانات منها، الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، وفعاليات مهرجان المسرح الروماني بالإسكندرية، بالإضافة إلى الحفلات الفنية؛ حيث أقامت دار الأوبرا المصرية عدد 460 حفلًا فنيًا، كما قدم البيت الفني للفنون الشعبية 562 ليلة عرض مسرحي وفني لفرق الفنون الشعبية.

كما تضمنت أنشطة الوزارة إقامة معارض الكتب والنشر؛ حيث نظمت الوزارة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأُقيم خلال المعرض أكثر من 500 فعالية ثقافية وفنية تم خلالها تقدّيم مجموعةً من المحاور التي تناقش أهم القضايا الأدبية، والاتجاهات الفكرية، ومشروعات الجمهورية الجديدة، والتحول الرقمي، وغيرها.

وشاركت وزارة الثقافة أيضًا ببرنامج إبداعي خلال قمة المُناخ، التي عُقدت بمدينة شرم الشيخ، وذلك لإظهار وجه مصر الحضاري ودور القوة الناعمة المصرية، وشاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفعاليات فنية، تمثلت في عروض يومية للفنون الشعبية، حيث قدمت 8 فرق تابعة للهيئة تراث عدد من المحافظات المصرية، وفي إطار الاستعداد لاستضافة المؤتمر نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة 81 نشاطًا تنوعت ما بين محاضرات، ندوات، ورش، احتفالات، صالونات، ومناقشات كُتب حول عدة موضوعات للتوعية بموضوع المؤتمر.

وحول حرص الوزارة على تنمية الموهوبين ورعايتهم، أوضحت الوزيرة، من خلال تقريرها، اهتمام وزارة الثقافة بالمواهب في مختلف المجالات الفنية، ودعمها وتنميتها من خلال العديد من المشروعات والجوائز والمسابقات والأنشطة والفعاليات. ومن بين ذلك مشروع "ابدأ حلمك" في مجال المسرح، الذي يهدف إلى تدريب شباب الموهوبين بالمحافظات وإعداد الممثل الشامل، ومشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين ايديك"، وهو مشروع للراغبين في دراسة السينما وفنونها المختلفة.

وبالنسبة للحفاظ على التراث، اعتمدت وزيرة الثقافة التقرير الدوري لتطبيق اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، وفي إطار الحفاظ على ما تملكه مصر من تراث محفوظ بدار الكتب والوثائق القومية، تقوم الإدارة العامة لمركز الترميم والصيانة والميكروفيلم باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمليات التعقيم والترم…