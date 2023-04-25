حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة الناموس فى بورفؤاد

بورسعيد محمد فرج

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، حملات رش بجميع شوارع وقطاعات المدينة، بإستخدام سيارة رش المبيدات، لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والبعوض خاصة مع اقتراب فصل الصيف، للحفاظ على صحة المواطنين.

تأتى الحملة تنفيذاً توجيهات اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد بحماية المواطنين من الناموس والبعوض والقوارض للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين ولمكافحة انتشار الحشرات الضارة.

ومن جانبه وجه عامر بضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف الحملات بشكل يومى لتغطية كافة مناطق وقطاعات المدينة لمواجهة ظاهرة انتشار الناموس وذلك فى إطار حملة الوقاية من الإصابة بالأمراض التى ينقلها البعوض، مؤكداً رئيس مدينة بورفؤاد استمرار الحملات اليومية للقضاء على الحشرات والبعوض الناقل لبعض الأمراض التى تصيب الإنسان.