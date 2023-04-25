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حماية الطفل فى قنا تعيد "مروان" بعد هروبه من أسرته بأسيوط

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 10:46 ص
حماية الطفل فى قنا تعيد "مروان" بعد هروبه من أسرته بأسيوط محافظة قنا- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعادت حماية الطفل بقنا، طفلًا لأسرته في محافظة أسيوط بعد هروبه منها ومجيئه إلى قنا، لسوء معاملة عمه له بعد وفاة والده وزواج والدته.

وقالت سميحة سعيد، مدير حماية الطفل بقنا، إن وحدة حماية الطفل الفرعية بقنا نجحت في إعادة طفل لأسرته، وذلك بعد تلقيها بلاغا من أحد الأشخاص ومعه طفل هارب من أسرته في أسيوط لسوء معاملة عمه - على حد وصفه.

وأوضحت سميحة سعيد، أن الطفل يدعى مروان.ع، 9 أعوام، وتواصلت الحماية مع جده لاستلام الطفل مع التعهد اللازم عليه والتواصل مع حماية الطفل بأسيوط لمتابعة عودة الطفل.

 

 



 

 


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