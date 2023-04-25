حبس رجل وسيدة 4 أيام فى اتهامهما بتجارة الهيروين بالخليفة

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس رجل وسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بمنطقة الخليفة.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة وبحوزتهما كمية من الهيروين المخدر بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص وسيدة - مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين) بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.