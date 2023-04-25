جولة مفاجئة لرئيس جامعة المنصورة لتفقد سير العمل بالمستشفيات.. صور

وتفقد خلال الجولة الخدمات الطبية بمستشفى الباطنة التخصصى تفقد خلالها إستقبال المستشفى، عناية السكر، قسطرة القلب، قسم الحالات الحرجة والقىء الدموى والصيدلية للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفي .

كما تفقد الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الأطفال الجامعى وسير العمل بالاستقبال، وحدة الحضانات وقسم أمراض القلب، كما تفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين باستقبال مستشفى الطوارىء.

وخلال الجولة أجرى رئيس الجامعة حوارًا مع المرضى للتعرف على المشكلات خلال تواجدهم بالمستشفيات، كما أجرى حوارًا مع الأطباء والطواقم الطبية للتعرف على المشكلات والمعوقات التى تواجههم أثناء تقديم الخدمة الطبية.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيراً بجميع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية للمواطنين، مشيراً أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعى الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنفيذًا لخطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر ، كما حث أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ومعاونيهم التواجد على رأس العمل حسب الجداول المعلنة والمعتمدة مشددًا على محاسبة أي مقصر في أداء عمله.

تمت الجولة بحضور الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور حازم حكيم مدير مستشفى الباطنة التخصصى، الدكتور أمير فكرى مدير مستشفى الطوارىء.