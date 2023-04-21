محافظ المنوفية يستقبل وفود المهنئين بعيد الفطر المبارك

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه وفود المهنئين بعيد الفطر المبارك، وعلى رأسهم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ووفد الدعوة السلفية والأوقاف، ومطرانية المنوفية والكنيسة الإنجيلية وعدد من مراسلى الصحف والمواقع، وبحضور نائبه محمد موسى.

وقدم وفود المهنئين أرق التهانى القلبية لمحافظ المنوفية بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين دوام التقدم والرقى لمصرنا الحبيبة وأن يديم الله الوحدة بين أبناء مصر، مثمنين مجهودات المحافظ الميدانية لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بأرجاء المحافظة ووضع أولويات المواطن المنوفى نصب عينيه وتقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم.

ومن جانبه رحب محافظ المنوفية بجموع المهنئين، معرباً عن سعادته وتقديره لجميع الوفود، مؤكداً اعتزازه ومدى سعادته بتواجده وسط أبناء شعب المحافظة العظيم ومشيراً إلى أنه منذ توليه حقيبة المحافظة حرص على التعاون الكامل مع كافة الجهات والقطاعات المختلفة للارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وذلك فى ظل أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة.